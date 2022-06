Smart TV Samsung: il cinema a casa tua con 400€ di sconto

Vuoi rendere il salotto di casa tua un vero e proprio mini cinema? Ti consigliamo allora di approfittare di questa offerta super limitata che ti permette di acquistare questo splendido smart TV Samsung da 75 pollici con ben 400 euro di sconto!

Hai letto bene, il QE75A, uno dei modelli più apprezzati della famiglia di TV QLED del produttore coreano, lo paghi con un’offerta eccezionale: ti consigliamo di approfittarne al più presto però, perché le unità a disposizione sono veramente poche.

Venduto e spedito da Amazon, lo riceverai a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Puoi anche scegliere di pagare in 12 comode rate mensili: praticamente non ci pensi più.

Smart TV Samsung QLED QE75A: con Alexa integrato, è vero cinema!

Adatto per tutti gli usi, siamo di fronte ad un vero e proprio top di gamma per la categoria di appartenenza. Lo splendido ed enorme schermo da 75 pollici ti regala immagini nitide e colori superbi come non mai: merito del processore Quantum 4K di ultimissima generazione che ottimizza in modo intelligente immagini, audio e molto altro ancora.

Il tutto è abbinato alla Quantum Dot, pensata per catturare la luce e trasformarla in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. L’innovativa retroilluminazione LED aiuta in questo senso, con colori più intensi e contrasti più netti e profondi.

E se sei un appassionato di videogiochi non ti deluderà: merito di Motion Xcelerator Turbo+, un refresh rate a 120Hz che ti garantisce il massimo della fluidità mentre giochi, oltre a un’immagine senza tearing né stuttering. La modalità gioco, inoltre, ti permette di avere tempi di latenza praticamente ridotti al minimo.

Si tratta insomma di un regalone, che puoi farti per rendere il tuo salotto qualcosa che si avvicina a una piccola sala cinematografica. Afferra al volo le ultime unità rimaste di questo Smart TV Samsung QLED in offerta con uno sconto di ben 400 euro sul prezzo di listino e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.