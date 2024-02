Smart TV Samsung Crystal da 65": MEGA sconto del 18%

Se stai cercando di portare la tua esperienza di intrattenimento a casa ad un livello superiore, l’incredibile Smart TV Samsung Crystal UHD da 65″ è qui per soddisfare tutte le tue esigenze di visione. E ora, grazie al super sconto del 18% disponibile su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 577,06 euro, anziché 699,99 euro.

Smart TV Samsung Crystal da 65″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotata del potente processore Crystal 4K, questa TV ti offre una qualità dell’immagine senza precedenti. Ogni sfumatura di colore viene resa in dettagli cristallini, grazie alla risoluzione 4K che ti farà percepire ogni singolo dettaglio come mai prima d’ora. Le tue serate cinematografiche diventeranno un’esperienza immersiva e coinvolgente come mai prima d’ora.

Grazie alla tecnologia HDR, le scene buie saranno più profonde e le luminose più brillanti, regalandoti un’immagine nitida e realistica che ti farà sentire al centro dell’azione. Che tu stia guardando un film d’azione, una partita di calcio o una serie TV, ogni dettaglio sarà reso con la massima precisione.

Se sei un appassionato di videogiochi, apprezzerai sicuramente il Motion Xcelerator, che porterà la tua esperienza di gioco ad un livello completamente nuovo. I movimenti saranno fluidi e reattivi, consentendoti di immergerti completamente nel mondo virtuale con una reattività senza precedenti.

Con la tecnologia OTS Lite, l’audio della Smart TV Samsung Crystal UHD segue l’azione sullo schermo, offrendoti un suono dinamico e coinvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione. Che tu stia guardando un film d’azione o ascoltando la tua playlist preferita, l’audio sarà sempre all’altezza delle tue aspettative.

La Smart TV Samsung Crystal UHD è anche dotata di DVB-T2, il che significa che è già pronta per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza la necessità di acquistare un decoder TV aggiuntivo. È tutto pronto per offrirti un’esperienza televisiva all’avanguardia senza complicazioni.

In conclusione, se sei alla ricerca di una Smart TV che offra prestazioni eccezionali, qualità dell’immagine e dell’audio superiori e una serie di funzionalità avanzate, la Samsung Crystal UHD da 65″ è la scelta perfetta per te. Approfitta subito del super sconto del 18% su Amazon e acquistala al prezzo competitivo di soli 577,06 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.