Smart TV Samsung da 50" : 400 euro di sconto | Offerte Amazon

La Smart TV Samsung Q80T si trova in offerta su Amazon a 799€, lo sconto è del 33% e corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 400 euro.

Disponibile con display da 50, 55, 65 e 75 pollici, la Serie Q80T di Samsung si posizione nella fascia alta del mercato. Il pannello QLED in risoluzione 4K offre un'ottima qualità d'immagine e le cornici sottili attorno al display contribuiscono ad un design elegante e minimal, adatto agli arredamenti moderni.

Trattandosi di una Smart TV, non può mancare il Wi-Fi e una lunga serie di appicazioni e servizi connessi alla rete. Il sistema operativo proprietario consente l'accesso a tutti i principali servizi di video streaming, come YouTube, DAZN, Netflix, Prime Video e molti altri. Sul retro troviamo diverse porte HDMI per collegare dispositivi esterni, c'è anche la porta Common Interface, utile per installare una CAM TV Sat e sbloccare l'accesso via satellite a tutti i canali nazionali.

Oggi la Smart TV Samsung Serie Q80T da 50 pollici è disponibile in offerta su Amazon a 799€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.