Smart TV Samsung FHD a 257€? La promo Amazon fa impazzire

Con Amazon la Smart TV Samsung FHD 32″ oggi la paghi solo 257 euro, invece di 329 euro. Perfetta per il tuo intrattenimento di qualità, ha integrati gli assistenti vocali Bixby e Alexa ed è anche compatibile con Google Assistant. Scegli il tuo preferito, quello con cui ti trovi meglio, e gestisci i comandi principali del televisore oltre che la ricerca dei contenuti da guardare tramite i comandi vocali. Una bella comodità se pensi al prezzo che oggi ti costa questo prodotto.

Grazie al suo design slim è perfetta per qualsiasi stile di arredamento. Le sue dimensioni contenute la rendono particolarmente adattabile agli spazi ristretti come piccoli salotti, camera da letto, studio o cucina. La tecnologia Full HD ti assicura una qualità di immagine elevata, sempre ricca di dettagli. Compatibile con il nuovo digitale terrestre, è anche perfetta per avere a portata di mano tutte le tue piattaforme preferite di streaming live e on demand.

Smart TV Samsung FHD 32″: a 257€ è un REGALO

Acquista la Smart TV Samsung FHD 32″. Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagarla in comode rate con Cofidis al check out. Dotata della tecnologia PurColor, ogni volta che guardi qualche contenuto ti sembra di far parte della scena garantendo alla televisione di esprimere una vasta gamma di colori per contenuti di qualità eccezionale e un’esperienza immersiva. Inoltre, grazie all’accesso remoto puoi collegare il tuo computer allo schermo della TV.

Risparmia con Amazon acquistando questa smart TV a soli 257 euro, invece di 329 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.