Smart TV Samsung QLED 4K 55" in mega offerta su eBay

Oggi portare il cinema direttamente a casa tua costa poco. Approfitta della mega offerta con protagonista la Smart TV Samsung QLED 4K 55″. Oggi è tua a un prezzo incredibile. Acquistala ora su eBay a soli 539€. Si tratta di un’occasione unica che tanti stanno prendendo al volo. Quindi ti consigliamo di essere veloce se non vuoi rimanere senza.

Grazie a eBay puoi pagarla comodamente in 3 rate a tasso zero a partire da soli 179,66€ al mese. La prima rata al momento dell’acquisto. Le restanti nei due mesi appena successivi. Cosa stai aspettando? Approfitta di questo ulteriore vantaggio, per assicurarti un intrattenimento con i fiocchi grazie a questo eccezionale bolide.

Tra l’altro, con eBay, la Smart TV Samsung QLED 4K 55″ arriva a casa tua con consegna gratuita. Inoltre, hai inclusi il Servizio eBay Premium e la Garanzia Cliente eBay per fare shopping in tutta sicurezza. Non devi preoccuparti di nulla. Inoltre, il venditore ha collezionato un ottimo 99,7% di feedback positivi.

Smart TV Samsung QLED 4K 55″: il cinema a casa tua ogni volta che vuoi

Per avere il cinema a casa tua ogni volta che vuoi basta accendere la Smart TV Samsung QLED 4K 55″! Grazie a questo gioiellino ogni contenuto che vedi diventa parte di te. Lasciati immergere e coinvolgere grazie alle cornici ultrasottili sui quattro lati. Cosa stai aspettando? Acquistala subito prima che finisca. Sono rimasti solamente gli ultimi pezzi disponibili.

La sua tecnologia avanzata non ti permette solo di accedere a tutti i canali TV gratuiti in chiaro da piattaforma digitale terrestre con lo standard DVB-T2, ma anche avere tutte le tue piattaforme streaming preferite a portata di telecomando. Grazie all’ottimo processore, l’ecosistema è veloce e i comandi estremamente fluidi. Sarà un piacere interagire con l’ottimo sistema operativo e le numerose funzionalità.

Inoltre, il display da 55 pollici è ampio e offre colori estremamente vivi, con contrasti eccezionali. Cosa stai aspettando? Acquista la Smart TV Samsung QLED 4K 55″ a soli 539€ su eBay.