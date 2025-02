Smart TV Sharp 40" con Android TV a soli 239€ su eBay

Grazie a eBay oggi ti aggiudichi una fantastica Smart TV Sharp 40″, dotata di Android TV, a un prezzo decisamente eccezionale. Acquistala ora in offerta a soli 239€! Un risparmio incredibile, senza rinunciare alla qualità. Si tratta di una promozione incredibilmente vantaggiosa che sta andando a ruba. Quindi meglio essere veloce prima che termini.

Questo televisore smart da ben 40 pollici offre una tecnologia Full HD per assicurare immagini super dettagliate ed estremamente fluide sia quando guardi un film che un evento sportivo. La risoluzione massima offerta dal suo display è di 1920 x 1080 pixel. Non dovrai rinunciare proprio a nulla. La tecnologia integrata di upscaling delle immagini ottimizza la qualità dei contenuti meno recenti.

Con eBay la Smart TV Sharp 40″ con Android TV è in offerta speciale. Con soli 239€ ti arriva a casa con consegna gratuita e protetta dalla Garanzia Cliente eBay. Inoltre, pagando con PayPal o Klarna, hai anche la possibilità di dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero da soli 79,66€ al mese, senza interessi.

Smart TV Sharp 40″ con Android TV e DVB-T2

La Smart TV Sharp 40″ in offerta speciale su eBay non integra solo Android TV, per goderti i tuoi contenuti preferiti in streaming, ma è anche compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Ecco perché a soli 239€ è un vero affare. Potrai ricevere senza problemi né limitazioni tutti i canali del digitale terrestre anche dopo lo switch off definitivo e completo.

Da un unico dispositivo puoi accedere a tutta l’offerta in chiaro disponibile sulla piattaforma digitale terrestre in Italia, sia a livello nazionale che regionale. Inoltre, potrai anche scaricare e installare tutte le tue app preferite per lo streaming e il gaming, disponibili per Android TV. Cosa stai aspettando? Tantissimi vantaggi sono inclusi in questa super offerta.

Acquista adesso la Smart TV Sharp 40″ con Android TV e ricevitore DVB-T2. La trovi in promozione a soli 239€ su eBay.