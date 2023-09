Smart TV TCL 4K da 50" in offerta su eBay con CODICE SCONTO ESCLUSIVO

Su eBay non si trovano soltanto offerte mozzafiato come il triplo sconto sul computer portatile Dell, soluzione perfetta per l’ufficio e per coloro che hanno bisogno di un laptop senza esigenze particolari. All’attivo nella piattaforma di e-commerce si trovano anche promozioni su televisori di ultima generazione, come lo smart TV TCL 4K con schermo da 50 pollici venduto normalmente a 299 euro e pronto a scendere del 10% grazie a un codice sconto speciale valido fino a fine mese. Scopri questa iniziativa nel dettaglio!

TV TCL scende del 10% su eBay

Il televisore TCL 50P638 è dotato di uno schermo Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, dal design bezel-less e con supporto a una vasta gamma di tecnologie video come HDR10, Dolby Vision, HLG10, riduzione del rumore digitale, Motion Clarity PRO e PQ10. Non manca poi la modalità a bassa latenza automatica per il gaming, mentre lato audio risultano supportati gli standard Dolby True HD e Dolby Atmos.

Il sistema operativo è Google TV con applicazioni pre-installate come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ed Apple TV+. Non mancano decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e supporto alla HbbTV 2.0.2.

Il prezzo fissato da Monclick su eBay a 299 euro scende quindi di 29,90 euro grazie al buono sconto SETTEMBRE2023 valido fino al 28 del mese. Il prezzo finale, pertanto, è pari a 269,10 euro. La consegna è gratuita e prevista al massimo per lunedì 18 settembre 2023, con restituzione effettuabile entro 14 giorni pagando le spese di spedizione.

