Smart TV TCL 4K in offerta su eBay, 33% in meno e consegna gratuita

Stai ancora cercando uno smart TV nuovo di zecca compatibile con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre? Il modello JVC 4K in offerta su eBay non ti ha convinto? Allora sappi che sempre su eBay puoi trovare anche un TV TCL 4K con Google TV in sconto: risparmia 150 euro con la promozione ora proposta da Monclick sul portale di e-commerce statunitense. E non preoccuparti della spedizione: è gratuita per tutti!

TV TCL 4K in offerta su eBay, che prezzo!

Il televisore in questione è caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici con supporto alle tecnologie video HDR10, Dolby Vision e HLG. Il comparto audio gode invece della codifica Dolby Atmos per garantire una maggiore immersione con qualsiasi contenuto multimediale mostrato sul televisore che supporta tale formato.

Non manca naturalmente il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, accompagnato dal sistema operativo Google TV (ovvero Android) per supportare applicazioni come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV+, DAZN, RaiPlay e qualsiasi altra app scaricabile tramite Google Play Store.

In poche parole, si tratta di un televisore eccezionale se vuoi adeguarti agli ultimi standard della fruizione di contenuti in televisione, che si tratti della classica trasmissione via cavo o dell’accesso a proposte disponibili esclusivamente via Internet.

E il prezzo a quanto ammonta esattamente? Come segnalato, si parla di 150 euro in meno rispetto al listino, pari a 449 euro; dunque, questo smart TV TCL 4K da 50 pollici costa 299 euro. La consegna avviene entro martedì 27 giugno effettuando l’acquisto oggi, mercoledì 21 giugno. La restituzione va effettuata entro 14 giorni in caso di problemi, mentre il pagamento va completato con carta di credito o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.