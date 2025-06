Smart TV TCL 55" 4K: spettacolo assicurato in offerta a 299€

Amazon ha confezionato un’offerta decisamente interessante, perfetta per accendere lo spettacolo direttamente a casa tua. Infatti, proprio in questo momento la fantastica Smart TV TCL 55″ 4K è tua a soli 299 euro, invece di 499,90 euro. Si tratta di una promozione decisamente potente da prendere al volo immediatamente.

Dotata di Google TV, questa televisione ti permette di accedere alle app di streaming e ai giochi che ami direttamente dal Play Store. Inoltre, il design senza bordi assicura un’immersività incredibile. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli pazzeschi. Essendo compatibile con Google Assistant e Alexa puoi gestire tutto tramite comandi vocali.

La tua iscrizione a Prime ti permette di accedere a un sistema di pagamenti rateali per pagarla in 5 rate a tasso zero da soli 59,80 euro. Inoltre, hai altre due opzioni gratuite. Oltre alla spedizione gratuita hai la consegna in casa in una stanza scelta scegliendo tu il giorno e la finestra di consegna. Inoltre, hai inclusa anche l’installazione a parete e la configurazione del nuovo televisore con ritiro del vecchio senza costi aggiuntivi.

Smart TV TCL 55″ 4K: semplicemente maestosa

La Smart TV TCL 55″ 4K è la scelta perfetta per chi cerca il cinema a casa sua senza spendere un’esagerazione. Oggi, con il 40% di sconto di Amazon, acquisti questo gioiellino a soli 299 euro! Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Approfittane subito prima che finisca l’offerta.

Grazie alla tecnologia 4K HDR ottieni immagini dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure. Inoltre, il supporto al Dolby Audio regala un’esperienza audio surround a 360 gradi immersiva. Attiva la GAME MASTER 2.0 per sperimentare una latenza ancora più bassa e prestazioni migliori per i tuoi videogame.

Compatibile con il nuovo standard DVB-T2 HEVC Main 1o, questa Smart TV è in grado di ricevere e trasmettere tutti i canali del digitale terrestre senza problemi ora e in futuro. Acquistala adesso a soli 299 euro, invece di 499,90 euro.