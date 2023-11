169€ per la Smart TV di TLC (2023) grazie al BLACK FRIDAY

L’inizio del Black Friday su Amazon ha fatto crollare al prezzo minimo storico la spesa necessaria per acquistare TCL 32SF540 lanciata quest’anno. Oggi la Smart TV da 32 pollici può essere tua a soli 169 euro. La risoluzione del pannello è Full HD e non manca il supporto a tecnologie come Mira Cast o AirPlay 2 per trasmettere i contenuti da smartphone, tablet e computer.

TCL 32SF540: Smart TV 32″ in sconto al Black Friday

Cosa rende l’offerta un affare da cogliere al volo? Le sue caratteristiche. Ad esempio, il supporto per HDR e HLG, Dolby Audio e DTS Virtual: X, la piattaforma Fire TV integrata con accesso a tutte le piattaforme di streaming senza dover ricorrere a dispositivi esterni, il telecomando con microfono per interagire con Alexa, i moduli per la connettività e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare la Smart TV di TLC (modello 32SF540) da 32 pollici al prezzo finale di soli 169 euro. Vendita e spedizione sono curate direttamente da Amazon. È garantita la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni.

