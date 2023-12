Smart TV UHD 4K Hisense da 43" al prezzo più basso DI SEMPRE su Amazon

Hisense è da tempo riconosciuto come uno dei marchi migliori nel panorama hi-tech perché riesce a bilanciare alta qualità a prezzi concorrenziali. Quest’oggi vi parliamo di un esclusivo calo di prezzo su Amazon che vi permette di portarvi a casa l’ottimo Smart TV UHD 4K da 43 pollici all’incredibile prezzo di 279 euro. Il prezzo finale è di 20 euro sotto il prezzo più basso raggiunto sempre su Amazon, pertanto capite bene che quella finale è una cifra difficilmente raggiungibile altre volte.

Smart TV 4K Hisense da 43″ a un prezzo incredibile

Si tratta della Smart TV Hisense 43A6FG che vanta un corpo sottilissimo con altrettante cornici sottili per una quantità di immagini superiore. Il pannello da 43″ UHD 4K presenta una risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 con immagini raffinate e realistiche grazie alla tecnologia HDR Dolby Vision. Presente poi una vasta gamma di sfumature per poter ammirare realmente i colori sullo schermo.

Questo Smart TV Hisense include anche Alexa che offre automaticamente nuove funzionalità al vostro dispositivo: più utilizzate Alexa, più lei si adatta ai vostri schemi linguistici, al vostro vocabolario e alle vostre preferenze, con l’aggiunta continua di nuove funzionalità. Potete quindi chiedere ad Alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la vostra casa intelligente e altro ancora.

Il lato Smart TV è garantito dal sistema operativo VIDAA U5.0 AI con cui potete godervi le migliori app come Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, DAZN, TimVision e un browser web integrato. Ottimo, infine, anche l’audio grazie alla potenza di 14W e alla tecnologia DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Grazie all’ottima promozione di Amazon il gioiellino tecnologico di Hisense è acquistabile a soli 279 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero. Nonostante la rapidità, comunque, visti i giorni impegnativi non potrà arrivarvi prima di Natale.

