Smart YouSafe Mask, la mascherina intelligente CRI

La Croce Rossa Italiana ha presentato, in collaborazione con AccYouRate Group, una nuova mascherina intelligente che, dotata di appositi sensori, è in grado di offrire informazioni importanti in ottica di contenimento dei contagi. La spiegazione arriva direttamente dalle parole della Croce Rossa in fase di presentazione del progetto:

Certificata II/R (UNI-EN-14683), Smart YouSafe Mask unisce all’elevato livello di protezione, comfort e tollerabilità cutanea, la capacità di rilevare la temperatura corporea, la qualità dell’aria e, prossimamente, la distanza fisica tra persone, generando un alert in caso di superamento dei valori soglia di chi la indossa.

Smart YouSafe Mask, la mascherina diventa smart

La logica della tecnologia indossabile, dapprima applicata alla t-shirt YouRate, viene dunque ora applicata ad una mascherina: si tratta della semplice somma tra due elementi: una mascherina avvolgente che svolga i suoi doveri di isolamento del droplet ai fini della protezione individuale ed altrui, condita con uno strumento posizionato nella parte frontale per misurare ed esprimere i valori che si intende misurare.

La Smart YouSafe Mask, così come la T-Shirt sensorizzata sono la chiara dimostrazione del valore aggiunto che partnership, come quella tra AccYouRate e Croce Rossa Italiana, possono produrre mettendo a fattor comune la capacità di CRI di raccogliere dati, risultati e informazioni utili con l’elevato livello di competenze tecniche di AccYouRate Group per lo sviluppo di prodotti innovativi per la tutela della salute delle persone Marco Lombardi, Amministratore Delegato di Accyourate Corporate Solutions

Smart YouSafe Mask rappresenta un’evoluzione naturale e logica di fronte a sfide completamente nuove: in questo caso è l’ingegno a dar forma a prodotti che prima non esistevano poiché privi di mercato, ma che ora – di fronte alla sfida del Covid – diventano potenzialmente fondamentali in alcuni contesti. Per la Croce Rossa lo sono sicuramente e da qui nasce la partnership con tutte le future direzioni che potrà intraprendere:

Tra i nuovi obiettivi anche una nuova gamma di prodotti wearable usa&getta a basso costo, attraverso il ricorso alle tecnologie di produzione su ampia scala con caratteristiche di piena eco-sostenibilità. Lo scopo è quello di ampliare il bacino di utenza, offrendo nuovi strumenti e soluzioni per migliorare la qualità di vita dei più vulnerabili, non solo in Italia ma in tutte le aree in cui Croce Rossa interviene nel mondo.

Sfide di questo tipo possono riconsegnare molto alle aziende che si metteranno in gioco per combattere questa sfida: laddove si annida un problema, si nasconde altresì una opportunità. La tecnologia già esiste: va soltanto applicata, in modo utile e creativo, per diventare soluzione. L’utilità in ambito aziendale è chiara ed evidente: se la pandemia dovesse tornare a mettere pressione sul mondo del lavoro, strumenti di questo tipo faranno la differenza tra una chiusura ed un ambiente di lavoro monitorato, presidiato, controllato (e quindi sicuro).