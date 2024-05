Solo 59 euro per questo smartphone Android: l'affare

Se stai cercando uno smartphone economico, l’affare che fa per te è TCL 405 a soli 59 euro su Amazon. Oggi non troverai di meglio. È merito di un’offerta lampo proposta dall’e-commerce e che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Minima spesa, massima resa: include il necessario per comunicare, navigare, guardare i contenuti in streaming e accedere ai social network.

TCL 405 a 59 euro è lo smartphone economico che cerchi

Il sistema operativo è Android con accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Nonostante il prezzo davvero contenuto, include tutto ciò che serve nel quotidiano. Tra le specifiche tecniche ci sono display da 6,6 pollici con risoluzione HD+, processore octa core Helio G25, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB), doppia fotocamera con sensore principale da 13 megapixel, altoparlanti stereo, sblocco con il riconoscimento facciale, Wi-Fi, Bluetooth, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 mAh. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Al prezzo finale di soli 59 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, TCL 405 è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone economico. Inoltre, puoi scegliere tra le colorazioni Dark Grey e Lavander Purple quella che preferisci: la spesa non cambia.

Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà valida: il consiglio, se sei interessato, è di non perdere tempo e approfittarne subito. Il telefono è venduto e spedito da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordino in questo momento.