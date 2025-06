Cerchi uno smartphone Android economico? HONOR X6b a 99€

È in corso un’offerta a tempo di Amazon che propone HONOR X6b al prezzo stracciato di soli 99 euro. Questo lo rende una scelta quasi obbligata se stai cercando uno smartphone Android economico. Ha tutto ciò che ti servirà per l’utilizzo quotidiano, racchiuso all’interno di un design elegante e ricercato. Scegli la colorazione che preferisci e mettilo subito nel carrello per riceverlo già entro domani direttamente a casa tua con la consegna gratis.

HONOR X6b, lo smartphone Android per tutti

Puoi contare sul sistema operativo Android con interfaccia personalizzato MagicOS e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

Display FullView da 6,56 pollici con refresh rate da 90 Hz;

processore MediaTek Helio G85 con CPU octa core e GPU ARM Mali G52 MC2;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 50 e 2 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel;

connettività 4G-LTE (Dual SIM), Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

lettore di impronte digitali;

batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Al prezzo finale di soli 99 euro, HONOR X6b è l’affare consigliato a chi cerca uno smartphone economico, ma completo e versatile. È un’offerta a tempo e come tale potrebbe scadere da un momento all’altro.

Come anticipato in apertura, hai anche la possibilità di scegliere la colorazione che preferisci tra Forest Green e Midnight Black, la spesa finale non cambia. Puoi contare anche sulla consegna gratuita entro domani. Il telefono è spedito da Amazon.