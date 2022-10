Smartphone Android economico? Occhio a questo Galaxy A13 su Amazon

Sei in cerca di uno smartphone Android con un’ottima fotocamera, uno schermo grande e splendente e che sia perfetto per l’uso quotidiano? Approfitta allora dello sconto Amazon su Samsung Galaxy A13, che ti puoi portare a casa con soli 148 euro.

Aggiungilo al carrello e, se lo acquisti entro oggi, lo riceverai a casa entro un paio di giorni se disponi di un abbonamento Amazon Prime. Le spese di spedizione, in questo caso, sono sempre gratuite.

Samsung Galaxy A13: lo smartphone Android low-cost che ti sorprenderà

Samsung Galaxy A13 è uno smartphone che include un display Infinity-V da 6.6 pollici con tecnologia FHD+, accompagnato da un sistema di fotocamera quadrupla composto da una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 5 megapixel, un obiettivo di profondità da 2 megapixel e infine una macro da 2 megapixel.

La batteria da 5000mAh ti garantisce una lunga durata ed è in grado di accompagnarti per tutto il giorno anche con uso intenso. Il tutto abbinato ad un processore octa-core e 4GB di RAM, combinazione perfetta per prestazioni elevate e un’efficienza energetica senza pari. La memoria interna da 64GB è espandibile tramite schede microSD.

Solo 148 euro grazie allo sconto Amazon su questo Samsung Galaxy A13: perfetto per ogni esigenza e non costa molto. Serve altro?

