Smartphone Android INDISTRUTTIBILE in offerta a soli 149€

OUKITEL G1 è lo smartphone rugged protagonista oggi di un’offerta su Amazon che vale la pena segnalare. Ideale per chi fa una vita movimentata, è protetto da un design robusto e pronto a ogni sfida. Non devi far altro che attivare il coupon disponibile per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 149 euro. Il sistema operativo è Android (la versione 14 è preinstallata) con accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

OUKITEL G1: le specifiche dello smartphone rugged

Non ci sono compromessi sul fronte delle specifiche tecniche. Tra quelle integrate figurano un display da 6,52 pollici con risoluzione HD e vetro Corning Gorilla Glass 5 resistente ai graffi, processore octa core, 24 GB di RAM (6+18 virtuale), 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, lettore di impronte digitali e una batteria da 10.600 mAh per un’autonomia praticamente infinita. A proposito delle certificazioni ottenute, che assicurano l’indistruttibilità del telefono, ci sono quelle IP68 per l’impermeabilità, la conformità allo standard militare MIL-STD-810G e IP69K per l’antipolvere. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone rugged OUKITEL G1 al prezzo finale di soli 149 euro, approfittando di un doppio sconto: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare il coupon che trovi su Amazon.

Scegli la colorazione che preferisci tra Verde, Nero o Arancione, il costo non cambia. Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita, la spedizione è affidata alla rete logistica dell’e-commerce.