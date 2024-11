Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2024: lista definitiva

Nuovo smartphone in arrivo tra le tue mani e lo pagherai anche pochissimo. Tutto possibile con il Black Friday Amazon 2024 e beh, se hai aspettato questo momento per acquistare il tuo nuovo compagno, hai fatto più che bene. Conta che ce n’è per tutte le tasche ma posso capire che l’intero catalogo dell’e-commerce possa sopraffare in questo momento. Per questo motivo eccoti una lista con i dispositivi più intriganti ora in offerta.

Per alcuni di questo è disponibile il pagamento con rateizzazione se sei interessato.

Gli smartphone conquistano il Black Friday 2024 di Amazon: i migliori

Modelli di ultima generazione, prestazioni eccellenti e soprattutto design così eleganti e rifiniti che rendono questi dispositivi non solo funzionali e comodi ma anche belli a vedersi. Insomma, visto che ci sono gli sconti è giusto che tu possa concludere qualche affare. I migliori smartphone in promozione al Black Friday di Amazon sono:

Samsung Galaxy S24 con caricatore incluso. Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X in configurazione 8GB + 256GB. Disponibile al PREZZO di 749€.

Samsung Galaxy S24+ con caricatore incluso. Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X in configurazione 12GB + 256GB. Disponibile al PREZZO di 819€.

Samsung Galaxy S24 Ultra con caricatore incluso. Display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, in configurazione 12GB + 256GB. Disponibile al PREZZO di 1059€.

Google Pixel 9 versione sbloccata con Gemini. Display Actua da 6,3″ in configurazione 12GB di RAM + 128GB. Disponibile al PREZZO di 749€.

Google Pixel 8 versione sbloccata. Display Actua da 6,2” in configurazione 12GB + 128GB. Disponibile al PREZZO di 499€

OPPO A38 4G con Display 6.56” LCD HD+ in configurazione 4GB + 128GB. Disponibile al PREZZO di 109,99€.

OPPO Reno12 Pro 5G con Display 6.7” AMOLED FHD+ in configurazione 24GB + 512GB. Disponibile al PREZZO di 429,99€.

TCL 40NXTPAPER. Display 6.78” FHD+ in configurazione 8GB + 256GB. Disponibile al PREZZO di 129,90€.

realme Smartphone 12 Pro+ 5G con Display Curvo e fotocamera firmata SONY. In configurazione 8GB + 256GB. Disponibile al PREZZO di 319,99€.

Xiaomi REDMI NOTE 13 con display da 6,67” OLED in configurazione 8+256GB. Disponibile al PREZZO di 156,75€.