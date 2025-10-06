 Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025
Dai un'occhiata agli smartphone da comprare assolutamente alla Festa delle Offerte Prime 2025 su Amazon per risparmiare senza rinunce.
Grazie alla Feste delle Offerte Prime 2025 di Amazon puoi risparmiare senza rinunce acquistando uno dei migliori smartphone in promozione. I migliori brand al miglior prezzo ti stanno aspettando! Approfittane subito, prima che sia troppo tardi.

Samsung Galaxy A56 5G a solo 379 euro!

Samsung Galaxy A50 a solo 185 euro!

Samsung Galaxy A21s 32 GB a solo 161 euro!

Samsung Galaxy A21s Smartphone, 32 GB, Nero

Smartphone realme 14T 5g 8+256GB a solo 207 euro!

Realme 14 Pro Smartphone 5G 128 GB a solo 241 euro!

realme 14 Pro Smartphone 5G,Grigio,Fotocamera Sony IMX882 OIS AI,Design che cambia colore sensibile al freddo,IP69,Display 120Hz,18GB(8+10espansione)+256GB,Esclusiva Amazon(Nessun adattatore)

realme 14 Pro Smartphone 5G,Grigio,Fotocamera Sony IMX882 OIS AI,Design che cambia colore sensibile al freddo,IP69,Display 120Hz,18GB(8+10espansione)+256GB,Esclusiva Amazon(Nessun adattatore)

240,99 319,99€ -25%
Vedi l'offerta

Realme 14 Pro 512GB a solo 314 euro!

Realme 14 Pro 256 GB a soli 325 euro!

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,Blu, esclusiva Amazon

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,Blu, esclusiva Amazon

529,99 610,73€ -13%
Vedi l'offerta

Oppo A40 128 GB a solo 120 euro!

OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 12GB (6+6) +ROM 128GB (esp1TB), IP54, Supporto Auto [Versione Italia], Sparkle Black

Samsung Galaxy S25 512 GB a solo 1.099 euro!

HONOR Magic V3 5G 512 GB dual sim a solo 1.200 euro!

HONOR Magic V3 5G Mobile Phone, Sim Free, 9.2mm Folding Screen Smartphone, 5150mAh all-day battery,12GB+512GB, IPX8 Rating for Water Resistance, dual SIM, Android 14, Verde (Green)

HONOR Magic V3 5G Mobile Phone, Sim Free, 9.2mm Folding Screen Smartphone, 5150mAh all-day battery,12GB+512GB, IPX8 Rating for Water Resistance, dual SIM, Android 14, Verde (Green)

1.199,90 1.499,90€ -20%
Vedi l'offerta

Pubblicato il 7 ott 2025

