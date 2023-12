Smartphone da regalare a Natale: Realme C55 in offerta a 139,99 euro

Ti segnaliamo uno smartphone in offerta per Natale che puoi regalare a te o ad una persona speciale. Realme C55 è un dispositivo completo di tutto che oggi può essere tuo a soli 139,99 euro. Uno strepitosa occasione per un telefono che, come vedrai dalla scheda tecnica, sarà in grado di sorprenderti.

realme C55 in offerta Amazon: le caratteristiche tecniche

Il Realme C55 è un concentrato di innovazione e performance, pronto a soddisfare tutte le esigenze di chi cerca un dispositivo completo senza svuotare il portafoglio.

Immergiti in un mondo di dettagli nitidi e risoluzione impressionante con la fotocamera da 64 MP dotata di intelligenza artificiale. I tuoi ricordi risalteranno come mai prima d’ora grazie al sensore più grande e ai pixel più ampi.

Con una generosa capacità di archiviazione da 128 GB, il Realme C55 offre il doppio dello spazio rispetto ad altri dispositivi della serie C. Immortalare momenti speciali, scaricare app e conservare i tuoi contenuti preferiti non è mai stato così facile.

La potenza è garantita dalla CPU Helio G88 octa-core da 12 nm, che offre prestazioni elevate, efficienza energetica e affidabilità nel tempo. Goditi la potenza necessaria per gestire ogni tua attività senza compromessi.

Affronta la giornata senza preoccupazioni grazie alla batteria da 5000 mAh. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida ti riporterà dallo 0 al 50% in soli 29 minuti, garantendo che il tuo smartphone sia sempre pronto all’uso.

Se vuoi fare un regalo che sorprenda davvero, approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il Realme C55 a soli 139,99 euro. Un regalo che farà brillare gli occhi di chi lo riceverà.

Velocità di esecuzione, precisione e pulizia. Queste sono le doti del nuovo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B. Acquistalo su Amazon e ricevi un Alexa Echo Pop in regalo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.