Smartphone economico: guarda questo Blackview a 79€

Il forte sconto su Amazon che oggi propone Blackview WAVE 6C al prezzo finale di soli 79 euro è un’occasione da cogliere al volo per chi cerca uno smartphone economico da portare sempre con sé, come primo telefono o dispositivo di backup. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato: sarà consegnato già domani.

Blackview WAVE 6C: prezzo stracciato su Amazon

Con sistema operativo Android, interfaccia personalizzata Doke OS e accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni, integra una scheda tecnica adatta a soddisfare tutte le esigenze più comuni, dalla comunicazione allo streaming, fino all’interazione con i social. Ecco le sue specifiche più importanti: display HD da 6,5 pollici, processore octa core, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 1 TB, doppia fotocamera posteriore da 8 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e batteria da 5.100 mAh per un’autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare lo smartphone Blackview WAVE 6C, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Midnight Black, al prezzo finale di soli 79 euro, grazie al doppio sconto proposto su Amazon. Alla riduzione della spesa applicata in automatico dall’e-commerce se ne aggiunge un’altra del 50% da ottenere con l’attivazione del coupon dedicato. Un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche.

È garantita la disponibilità immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio con la consegna assicurata in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani, senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo per il trasporto.

