Smartphone economico: l'affare TCL 305 a soli 84€

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, questa offerta Amazon è per te: oggi, il modello TCL 305 con supporto dual SIM è in sconto del 29% e acquistabile al prezzo finale di soli 84,99 euro. Un vero affare, di cui approfittare prima che torni a prezzo pieno. Passiamo in rassegna tutti i dettagli principali.

TCL 305 è lo smartphone economico che cerchi: l’offerta

Basato sul sistema operativo Android, garantisce l’accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ecco quelle integrate: grande display da 6,52 pollici con risoluzione HD+, processore quad core MediaTek Helio A22, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espendibile con microSD fino a 512 GB, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, jack audio per gli auricolari e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C in dotazione. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto del 29% proposto da Amazon, hai la possibilità di acquistare TCL 305 nella colorazione Atlantic Blue al prezzo finale di soli 84,99 euro.

Ricordiamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani lo smartphone sarà a casa tua.

