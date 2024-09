Smartphone, elettronica, casa: le migliori offerte Amazon di settembre

Con settembre hanno inizio tante offerte interessanti. Visto il ritorno a scuola, Amazon ha pensato bene di mettere in promozione numerosi prodotti che possano essere utili nella vita quotidiana ma non sono gli unici affari che trovi ora online. Casa, elettronica e smartphone: se devi acquistare uno di questi dispositivi questo è il momento adatto.

Le categorie interessate sono numerose ma siccome nessuno ha tempo di spulciare il catalogo per ore e ore, ho deciso di realizzare una piccola lista con i prodotti più preziosi disponibili al momento. Prima di acquistarli ti ricordo che per alcuni è possibile l’acquisto con rate Amazon o con finanziamento Cofidis.

Le spedizioni, inoltre, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartphone e non solo: tutte le offerte di settembre su Amazon

Sul sito di e-commerce più famoso al mondo trovi davvero tanta scelta. Non solo gli sconti sono maggiori rispetto ai negozi fisici, ma hai la possibilità di giovare di spedizioni rapide, garanzia eccellente e di marchi che sono sulla bocca di tutti.

Smartphone ed elettronica

Nella categoria degli smartphone ed elettronica puoi trovare i suddetti ma anche dispositivi come tablet, laptop e accessori che nel quotidiano sono sempre comodi. I migliori in offerta sono:

Samsung Galaxy S24 Ultra arricchito dll’AI e con caricatore incluso. Questo smartphone ha un display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera che raggiunge i 200MP ed è adornato da RAM 12GB e 512GB oltre a una batteria ottima. Acquistandolo ricevi gratuitamente un Galaxy Book4. PREZZO di 1299,00€ con sconto del 20%. Disponibile in pagina.

Acer Aspire 1 A115-32-C56R, un notebook, con processore Intel Celeron N4500 e dotato di 4GB di RAM e 128 GB eMMC. Punti forte sono il Display 15.6″ FHD LED LCD, il pacchetto Microsoft 365 già installato e la presenza Windows 11 Home in S. PREZZO di 219€ con sconto del 33%. Disponibile su Amazon.

Nothing Ear (a), auricolari Bluetooth con Integrazione di ChatGPT e arricchite da cancellazione attiva del rumore per qualità sopraffine. Qualità audio garantita dallo standard Hi-Res e LDAC senza dimenticare la batteria con autonomia di 42 ore. PREZZO di 79€ con sconto del 15%. Disponibile su Amazon.

HP Victus 16-r0009sl, Notebook per il gaming con processore Intel Core i5-13500H e RAM 16GB, 512GB SSD. Con display da 16.1″IPS in risoluzione FHD e refresh rate da 144Hz, scheda video RTX 4060 8GB. Monta Windows 11 e include 3 Mesi di PC Game Pass. PREZZO di 949,99€ con sconto del 14%. Disponibile su Amazon.

HUAWEI WATCH FIT 3, smartwatch dal display AMOLED da 1.82″ con design ultra-sottile. Punti forte sono il monitoraggio completo del fitness, il monitoraggio della salute sulle 24 ore. Puoi connetterlo sia ad Android che iOS e sfruttare a pieno le chiamate Bluetooth. PREZZO di 139€ con sconto del 13%. Disponibile su Amazon.

LG OLED evo 42”. La smart TV della Serie C3 2023 con risoluzione Ultra HD 4K e dotata di processore α9 Gen6 oltre al OLED Dynamic Tone Mapping Pro per una visione senza eguali. Sistema webOS 23 comprensivo di tutte le app per lo steraming e Alexa integrata. PREZZO di 749€ con sconto del 6%. Disponibile su Amazon.

Casa e utilità varie

Per la categoria dedicata a dispositivi intelligenti e ultra moderni da inserire in casa, trovi in offerta:

Tineco FLOOR ONE S5, l’aspirapolvere senza fili smart con 3 funzioni al suo interno. Questo prodotto aspira, lava e asciuga in un’unica passata utilizzando sensori intelligenti per individuare il grado di sporcizia e automatizzare la forza da impiegare. Con sistema autopulente una volta inserito nella sua base. PREZZO di 309€ con sconto del 21%. Disponibile su Amazon.

Lavazza A Modo Mio Jolie Evo. Una macchina per Caffè con due lunghezze di erogazione e 64 capsule incluse. PREZZO di 84,90€ con sconto del 11%. Disponibile su Amazon.

Philips OneBlade. Rifinitore per la barba elettrico ma anche rasoio e strumento per il bodygrooming. Kit completo con 3 lame originali, 1 pettine regolabile 5 in 1 e 1 kit corpo. PREZZO di 39,99€ e sconto del 37%. Disponibile su Amazon.

Hisense WFQP801419VM, lavatrice a carica Frontale con capienza di 8 Kg e centrifuga da 1400 giri per minuto. Dotata di 15 Programmi e funzione vapore per essere gestita tramite display LED. Caratteristiche aggiuntive sono il programma Express e la partenza ritardata. PREZZO di 319€ con sconto del 16%. Disponibile su Amazon.

Candy CMG2071DS, forno a microonde con funzione Grill e capienza 20 Litri. Potenza massima di 700 W con 6 opzioni differenti. PREZZO di 59,90€ con sconto del 40%. Disponibile su Amazon.

Electraline 62019, multipresa da 9 posti totali suddivisi in 3 polivalenti Schuko e 6 Bivalenti. Cavo lungo 1,5 metri. PREZZO di 7,98€ con sconto del 32%. Disponibile su Amazon.