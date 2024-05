Smartphone: Huawei ha spedito oltre 8 milioni di SoC

Dopo la bufera sui chip di inizio mese, si torna ora sull’argomento, ma in termini di andamento del mercato. Stando a quelli che sono i più recenti dati condivisi da Canalys, i SoC per smartphone di Huawei hanno riscosso grande successo durante il primo trimestre del 2024.

Smartphone: Huawei ha spedito più chip di Google

Più specificamente, la divisione HiSilicon del colosso cinese ha spedito complessivamente oltre 8 milioni di chip, generando ricavi per ben 6 miliardi di dollari. Si tratta di cifre ben più alte di quelle raggiunte da Google, che ha spedito 2 milioni di chip, andando a totalizzare 2 miliardi di dollari di ricavi.

Nonostante le buone numeriche, entrambe le società non sono però ancora ai livelli di quelli che sono i colossi più grandi del settore, ovvero Apple, Qualcomm e MediaTek, oltre che Samsung.

Andando più in dettaglio, Apple vince per ricavi totalizzando utili per 56 miliardi di dollari, ma deve mettere in conto un significativo calo di volumi, con 49 milioni di chip A Series venduti che rappresentano una riduzione del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, il fatturato è in calo del 6%.

C’è poi Qualcomm, che ha venduto circa 75 milioni di chip e da cui ha ricavato 37 miliardi. MediaTek, invece, ha la meglio per unità spedite, circa 114 milioni nel primo trimestre dell’anno, ma ha margini decisamente bassi con cui ha registrato ricavi di 23 miliardi di dollari.

Per quel che riguarda Samsung, ciò che è emerso è che l’azienda è molto più indietro rispetto alle altre aziende. Ha venduto un po’ meno chip dell’anno scorso, ovvero 18 milioni, andando a registrare un calo del 18%, ma ha incrementato i margini, con un fatturato che ha raggiunto i 9 miliardi di dollari, registrando un incremento del 33%.