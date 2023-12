Smartphone Nokia a 59€: lo sconto, arriva prima di Natale

Sei ancora alla ricerca del regalo di Natale perfetto? Ecco l’offerta last minute che fa per te, se vuoi acquistare uno smartphone economico da mettere sotto l’albero. Il modello Nokia C02 è in sconto al prezzo finale di soli 59 euro invece di 109 euro come da listino. È perfetto come primo telefono e come muletto da tenere di scorta e utilizzare all’occorrenza.

Nokia C02: lo smartphone al prezzo minimo storico

Ecco le sue specifiche tecniche: display da 5,45 pollici in alta definizione adatto alla visione dei contenuti in streaming, processore quad core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB con microSD, supporto Dual SIM, fotocamere posteriore e anteriore, Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android nella sua Go Edition con accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare lo smartphone Nokia C02, nella colorazione Nero carbone, al prezzo finale di soli 59 euro. Il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà a casa in tempo per metterlo sotto l’albero di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.