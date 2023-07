Questo smartphone Nokia scende a 79€ nel Prime Day

Nonostante non possa certo competere con gli smartphone top di gamma per caratteristiche e funzionalità, Nokia C2 (2nd Edition) ha tutto l’essenziale per chi cerca un telefono Android economico, anche se l’intento è quello di utilizzarlo come unità di backup. Insomma, è il muletto perfetto. Lo segnaliamo su queste pagine nella prima giornata del Prime Day per sottoporre all’attenzione dei lettori la possibilità di acquistarlo al prezzo di soli 79,90 euro, il più basso di sempre.

Nokia C2 (2nd Edition): il prezzo non è mai stato così basso

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 5,7 pollici con risoluzione di 960×480 pixel, processore quad core MediaTek da 1,50 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD fino a 256 GB, fotocamera posteriore da 5 megapixel e frontale da 2 megapixel, connettività WiFi e Bluetooth, supporto alle reti 4G-LTE, jack audio da 3,5 mm e batteria da 2.400 mAh. Per ulteriori dettagli, invitiamo a consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è la Go Edition di Android con supporto per il download di applicazioni e giochi tramite il Google Play. Oggi è possibile acquistare Nokia C2 (2nd Edition) al prezzo di soli 79,90 euro con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un paio di giorni. Si può scegliere anche tra le colorazioni Blu e Grigio, in entrambi i casi la spesa non cambia.

Il Prime Day, l’evento esclusivo organizzato da Amazon per i suoi abbonati Prime, è in corso oggi e domani (martedì 11 e mercoledì 12 luglio). Questa promozione fa parte delle sue offerte. Se non sei ancora un abbonato, puoi iniziare subito il tuo mese di prova e sfruttare tutti i benefici offerti senza dover pagare nulla.

