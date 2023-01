Smartphone a -48%: l'occasione Motorola Edge 20

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone per iniziare il 2023 con il piede giusto, dai un’occhiata all’offerta Amazon che oggi propone il modello Motorola Edge 20 con il 48% di sconto sul prezzo di listino. È un modello Android con tutto ciò che serve per comunicare, per la navigazione, l’intrattenimento multimediale e la produttività in movimento, arricchito da un comparto fotografico d’eccezione. Ecco tutti i dettagli.

Motorola Edge 20: inizio il 2023 con lo smartphone giusto

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono presenti un display Full HD+ da 6,7 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e zoom 30x, selfie camera frontale da 32 megapixel, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 4.000 mAh con tecnologia TurboPower per la ricarica rapida. Altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare lo smartphone Motorola Edge 20 al prezzo di soli 299 euro su Amazon, grazie allo sconto del 48% sul listino proposto dall’e-commerce.

Chi sceglie di ordinarlo subito approfittando dell’offerta lo riceverà entro le prossime settimane con spedizione gratuita a domicilio.

