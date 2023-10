Vinci la Champions League con gli smartphone OPPO

Il motto Feel like a champion scelto da OPPO per la sua nuova campagna celebra la collaborazione ormai consolidata tra il brand e la Champions League. Entro il 31 ottobre, con l’acquisto di uno smartphone è possibile vincere i biglietti per una partita del torneo più importante d’Europa. Se desideri partecipare, non devi far altro che seguire le istruzioni riportate sulla pagina dell’iniziativa.

Vinci i biglietti della Champions League con OPPO

Scegliendo uno tra i modelli Reno10 Pro, Reno 10, Reno8 Pro e Reno 8 ed effettuando l’ordine sullo store ufficiale, si avrà diritto a partecipare all’estrazione che si terrà entro il 15 novembre. I fortunati potranno assistere a un big match tra quelli in programma nei gironi delle quattro italiane impegnate nella competizione. Eccoli: Milan-Borussia Dortmund e Lazio-Celtic del 28 novembre oppure Inter-Real Sociedad e Napoli-Braga del 12 dicembre.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per i tifosi rossoneri, biancocelesti, nerazzurri e azzurri che vogliono assistere dal vivo alla partita della loro squadra del cuore, nel palcoscenico calcistico più importante d’Europa. Le sfide andranno in scena nella quinta e sesta giornata dei gironi, saranno decisive per la qualificazione ai quarti di finale.

Dunque, ricapitolando, ecco cosa fare per provare a vincere i biglietti della Champions League messi in palio da OPPO.

Acquista uno smartphone Reno10 Pro, Reno10, Reno8 Pro o Reno8 entro il 31 ottobre sullo store ufficiale; l’iscrizione al concorso a premi è automatica (modalità di partecipazione e regolamento completo sono riportati nella pagina dedicata); attendi l’esito dell’estrazione che si terrà entro il 15 novembre.

Ovviamente, per ognuno degli smartphone selezionati, sarà possibile scegliere la propria colorazione preferita. Nel dettaglio, sono Glossy Purple e Silvery Grey per Reno10 Pro, Ice Blue e Silvery Grey per Reno10, Glazed Green e Blazed Black per Reno8 Pro, Gold e Black per Reno8 .

