Smartphone pieghevoli: 2025 fiacco, 2026 in ripresa con Apple

Gli smartphone pieghevoli hanno registrato una modesta crescita del 2,9% durante il 2024, con un importante rallentamento rispetto alle precedenti annualità. La cosa, a quanto pare, si ripercuoterà anche su questo 2025, almeno secondo quelle che sono le più recenti informazioni emersa dal report Global Foldable Smartphone Market Forecast pubblicato da Counterpoint Research.

Smartphone pieghevoli: rallentamenti nel 2025, ripresa nel 2026

Sebbene molti OEM abbiano visto una crescita a due e tre cifre, la crescita complessiva del mercato è stata influenzata dal duro quarto trimestre di Samsung, a causa dell’instabilità politica, e da OPPO, che ha tagliato la produzione dei suoi pieghevoli a conchiglia più convenienti.

Quest’anno, poi, dovrebbe essere ancora più difficile, con Counterpoint che prevede una crescita negativa a una cifra per il mercato nel 2025. “Non vedo molti positivi quest’anno e in realtà ci aspettiamo una crescita negativa per il segmento, che sarà la prima”, ha osservato l’analista senior Jene Park. “Ma non è sicuramente un segno del picco del mercato; piuttosto è un segno di raggruppamento prima del 2026, che dovrebbe essere eccitante e ringiovanente per il segmento con l’ingresso di Apple e una sfilza di conchiglie”.

Sebbene la situazione per l’anno corrente non si protetti come particolarmente florida, il futuro 2026, invece, dovrebbe rappresentare l’anno della svolta, grazie ad Apple che entrerà a far parte del segmento foldable, o almeno questo è ciò che si vocifera.

“La catena di approvvigionamento ci sta dicendo che i libri degli ordini pieghevoli si stanno riempiendo ulteriormente”, ha detto il direttore della ricerca Calvin Lee. “Al momento, questo non sembra un mercato che si sta stabilizzando – sembra un mercato che sta per trasformarsi. E questo richiede molta pianificazione, da qui il leggero ritiro quest’anno”.