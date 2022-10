Smartphone pieghevoli: vendite quadruplicate entro il 2026

I prezzi degli smartphone – e i prezzi in generale di ogni cosa! – sono in aumento a causa di crisi e inflazione e questo non favorisce il commercio, ma c’è comunque un ramo del suddetto mercato che sembra essere destinato a non andare incontro a problemi, ma piuttosto a miglioramenti. Si tratta degli smartphone pieghevoli, le cui vendite, stando alle più recenti stime di IDC, sono destinate a crescere sensibilmente invece che a ridursi.

Smartphone pieghevoli: 41,5 milioni di unità spedite nel 2026

Andando più nello specifico, se nel 2021 sono state registrate spedizioni per circa 8,1 milioni di unità, per il 2026 si prevede la spedizione di 41,5 milioni di smartphone pieghevoli grazie a una crescita esponenziale durante i quattro anni a venire.

Allo stato attuale, a fare da capofila al segmento c’è Samsung, che ha provveduto a rinnovare la sua gamma nel periodo estivo lanciando lo Z Flip 4 e lo Z Fold 4. Al riguardo, riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Anthony Scarsella, research manager di IDC.

Il recente lancio di Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 punterà ancora una volta i riflettori sull’intera categoria poiché Samsung continua a essere il gold standard per i dispositivi pieghevoli sul mercato. I nuovi lanci di Samsung hanno apportato miglioramenti incrementali ma critici rispetto ai loro predecessori. Il successo di questi dispositivi dovrebbe essere un forte indicatore di come si evolveranno i pieghevoli e cattureranno i consumatori in futuro. Sebbene il prezzo rimanga un punto dolente per i consumatori, potrebbe essere accettato dai consumatori dato che la maggior parte dei beni di consumo ha visto aumenti di prezzo a causa dell’inflazione nel 2022.

Nonostante la preventivata maggiore popolarità degli smartphone pieghevoli, non c’è però da aspettarsi che nell’arco di tempo di riferimento diventino mainstream. I dati edotti da IDC mostrano che nel 2026 la tipologia di smartphone in questione rappresenterà soltanto il 2,8% di tutti i device spediti in quell’anno.