Lo smartphone realme Narzo 50i Prime è in sconto a soli 78,99 euro nella Settimana del Black Friday su Amazon. La colorazione è Mint Green, quella visibile in queste immagini. Non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito.

Lo smartphone realme a 78€ per il Black Friday

Basato sul sistema operativo Android, offre l’accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Vediamo quali sono le specifiche tecniche integrate: display HD+ da 6,5 pollici, processore octa core Unisoc T612, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 8 megapixel potenziata dagli algoritmi di intelligenza artificiale, selfie camera frontale da 5 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, GPS, supporto dual SIM e batteria da 5.000 mAh. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Oggi, lo smartphone realme Narzo 50i Prime è in sconto a soli 78,99 euro, venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani senza spese extra per il trasporto.

