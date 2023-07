Lo smartphone di realme scende a soli 84 euro

Tra le offerte del Prime Day riservate alla categoria smartphone, vale la pena segnalare quella dedicata a realme Narzo 50i Prime, un modello economico dotato di tutte le caratteristiche essenziali oggi proposto in sconto al prezzo finale di soli 84,99 euro. Gli interessati non perdano tempo, meglio approfittarne prima del sold out e prima che scada la promozione.

realme Narzo 50i Prime è a prezzo stracciato

Basato sul sistema operativo Android, con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra le seguenti specifiche tecniche: display HD+ da 6,5 pollici, processore octa core Unisoc T612, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna con supporto per microSD fino a 1 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel potenziata dall’IA, selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, supporto dual SIM e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Ulteriori informazioni e immagini sono riportate nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 84,99 euro, lo smartphone realme Narzo 50i Prime nell’originale colorazione Mint Green visibile qui è un affare da cogliere al volo. C’è anche la spedizione gratuita con consegna a domicilio garantita in pochi giorni, entro questa settimana.

Così come per tutte le altre offerte del Prime Day, anche questa rimarrà valida fino alle 23:59 o fino all’esaurimento delle unità in promozione. Ricordiamo che l’evento è riservato in esclusiva ai clienti Amazon Prime, ma possono partecipare anche i non abbonati semplicemente iniziando subito il mese di prova.

