Smartphone realme C31 a 100€: incredibile AFFARE su Amazon (-41%)

realme C31 4G è il classico smartphone economico in grado di soddisfare grazie a performance superiori alla categoria di appartenenza. Specie se puoi acquistarlo ad un vero e proprio prezzo affare: su Amazon oggi è tuo a soli 100,10 euro invece dei 169,99 di listino. Una grande opportunità che dovresti cogliere al volo.

Realme C31 4G in offerta: la scheda tecnica

Il processore Unisoc T612 all’interno del Realme C31 offre prestazioni eccezionali grazie alla sua architettura octa-core. Con un punteggio di benchmark AnTuTu straordinario di 202.439, puoi goderti un’esperienza di utilizzo fluida e veloce. Giochi, streaming video e multitasking saranno un piacere senza intoppi.

Con una batteria ad ampia capacità da 5000 mAh, il Realme C31 è progettato per durare. Puoi giocare, guardare video e utilizzare il tuo telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare continuamente. La batteria di lunga durata è qui per supportare tutte le tue attività.

I progettisti di Realme hanno ottimizzato la struttura interna della serie C per rendere il telefono più sottile e comodo da tenere. Con un aspetto più elegante, il Realme C31 offre una presa confortevole e un look accattivante.

Il telefono presenta infine un design Dynamic Texture che riflette la velocità delle curve e una sensazione di estensione dinamica. È un telefono che non solo offre prestazioni straordinarie, ma è anche un piacere per gli occhi.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone di alta qualità a un prezzo così conveniente. Il Realme C31 è progettato per offrirti tutto ciò di cui hai bisogno in un telefono, senza compromessi sulle prestazioni. Acquistalo ora su Amazon a soli 100,10 euro, risparmiando il 41% sul prezzo originale di 169,99 euro.

