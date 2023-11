Smartphone rugged Blackview con batteria 13000 mAh (OFFERTA)

Sarebbe sufficiente citare la batteria da 13.000 mAh in dotazione per rendere Blackview BV6200 Pro, oggi in sconto su Amazon, lo smartphone rugged ideale per chi ne fa un utilizzo intensivo. A questo si aggiungono però le altre specifiche tecniche, tutte di alto livello, tra le quali spicca il sistema operativo Android 13.

L’offerta per lo smartphone rugged Blackview BV6200 Pro

Il suo display da 6,56 pollici con risoluzione HD+ può essere utilizzato in qualsiasi situazione, anche indossando i guanti, grazie a una modalità apposita. Non mancano il processore MediaTek Helio P35, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), doppia fotocamera posteriore da 13+8 megapixel, supporto Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e ricarica rapida da 18 W. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Dispone della certificazione MIL-STD-810H per resistere a polvere, acqua (fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti), cadute (fino a 1,5 metri di altezza) e temperature estreme. Al prezzo finale di 149 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, Blackview BV6200 Pro è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone rugged dall’autonomia infinita e con caratteristiche avanzate, ma senza spendere troppo.

È in sconto anche la colorazione Nero a 142 euro. In entrambi i casi, la disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo.

