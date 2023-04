Smartphone Rugged con Android 12: su Amazon a meno di 200€ in offerta lampo

Se sei alla ricerca di uno smartphone rugged che unisca resistenza, prestazioni e design, non perdere l’occasione di acquistare il Doogee S61 Pro su Amazon a un prezzo imperdibile.

Solo per oggi, infatti, puoi approfittare dello sconto lampo che ti permette di portare a casa questo dispositivo a soli 186,99 euro invece di 219,99 euro. Un risparmio di 33 euro che non puoi lasciarti sfuggire.

Smartphone Rugged in offerta: super resistente e performante

Doogee S61 Pro è uno smartphone indistruttibile che combina estetica e robustezza con un design accattivante e trasparente. Il retro è sostituibile e puoi scegliere tra quattro varianti: Carbon Fiber, AG Frost, Transparent o Wood Gray. Lo schermo è un IPS HD+ da 6 pollici con rapporto 18:9 e protezione Corning Gorilla Glass.

Ma il vero punto di forza del Doogee S61 Pro è la sua resistenza agli urti, all’acqua e alla polvere. Questo smartphone ha infatti una certificazione IP68/IP69K e MIL-STD 810G che lo rende impermeabile fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, resistente alle cadute da 1,8 metri e alle temperature estreme da -55°C a +70°C.

Attenzione però perché non trovi anche estrema resistenza, ma anche fantastiche prestazioni. Il telefono monta infatti un processore MediaTek Helio G35 octa-core con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD. Il sistema operativo è Android 12 con aggiornamenti garantiti.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Doogee S61 Pro offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, sensore frontale da 16 MP e sensore per la visione notturna da 20 MP. Quest’ultimo ti permette di scattare foto anche al buio o sott’acqua grazie alla funzione subacquea. Inoltre, il telefono dispone di una torcia a 4 LED molto potente.

E non mancano una serie di funzionalità extra come il lettore di impronte digitali laterale, il sensore infrarossi per la misurazione della temperatura corporea, il sensore di prossimità, il giroscopio, la bussola elettronica, il barometro e l’altimetro. Supporta inoltre la connettività 4G Dual SIM, NFC, OTG, Bluetooth 4.0 e Wi-Fi.

Insomma, il Doogee S61 Pro è uno smartphone rugged completo e versatile che può soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e performante in ogni situazione. Approfitta dello sconto lampo su Amazon e acquistalo ora a soli 186,99 euro invece di 219,99 euro.

