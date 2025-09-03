 Smartphone Samsung a €110: regalo per il compleanno di Amazon
Utilizza questo codice per sbloccare il doppio sconto e comprare lo Samsung Galaxy A16 su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.
Tecnologia Mobile
Amazon.it raggiunge i 15 anni di attività e festeggia l’occasione con un’ondata di offerte: una di queste è il doppio sconto sul Samsung Galaxy A16. Una scelta quasi obbligata, se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma completo di tutto ciò che serve nel quotidiano. Si tratta della versione con 4 GB di RAM e 128 GB memoria interna, espandibile con l’utilizzo di microSD per avere più spazio a disposizione. Il sistema operativo è Android con almeno sei anni di aggiornamenti assicurati.

Doppio sconto Amazon per Samsung Galaxy A16

Nonostante la spesa davvero contenuta, i punti di forza sono tanti: garanzia produttore di 3 anni senza necessità di attivazione, ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici, comparto imaging con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 50 megapixel) e selfie camera frontale da 13 megapixel per autoscatti sempre nitidi, prestazioni fluide e certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua. Scopri tutti gli altri dettagli sulle specifiche tecniche e le funzionalità integrate nella scheda del telefono.

Le fotocamere dello smartphone Samsung Galaxy A16

Invece di pagarlo 209 euro come da listino ufficiale, puoi comprare lo smartphone Samsung Galaxy A16 al prezzo di soli 110 euro, con un notevole risparmio (-99 euro). Il merito è del doppio sconto: -40% applicato in automatico e -15 euro da ottenere inserendo il codice IT15Y nell’apposito campo al check out, prima di effettuare il pagamento. È la versione italiana, la colorazione è Black.

Samsung Galaxy A16, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 14, Display Super AMOLED 6.7″ FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]

Sia la vendita che la spedizione sono a carico dell’e-commerce, senza passare da terze parti. La disponibilità è immediata con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è 4,6/5.

Pubblicato il 3 set 2025

3 set 2025
