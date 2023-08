Smartphone Samsung Galaxy a 112€: guarda l'offerta

Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta su Amazon che stiamo segnalando, ma in questo momento è possibile acquistare Samsung Galaxy a04s al minimo storico. Lo smartphone è infatti proposto dall’e-commerce al prezzo finale di soli 112 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: meglio approfittarne subito.

Samsung Galaxy a04s: lo smartphone a prezzo stracciato

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, lettore di impronte digitali posizionato sul lato, moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, 4G-LTE, GPS, NFC, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI Core e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Le dimensioni sono pari a 164,7×76,7×9,1 millimetri, il peso si attesta a 195 grammi. Qui sotto il design. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare Samsung Galaxy A04s nella versione italiana e nella colorazione Green visibile in queste immagini, al prezzo finale di soli 112 euro. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto è applicato in automatico da Amazon, permettendo di cogliere al volo l’affare.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo smartphone sarà consegnato direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

