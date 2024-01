Smartphone e smartwatch Xiaomi Redmi, insieme: lo sconto

Vale la pena segnalare il forte sconto su Amazon per l’offerta che propone due dispositivi Xiaomi, insieme: si tratta di Redmi Note 13 Pro+ 5G e di Redmi Watch 4. In questo momento è possibile acquistarli beneficiando di un forte risparmio rispetto al listino ufficiale. Vediamo quali sono i loro principali punti di forza.

Lo sconto su Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Watch 4

Partiamo dallo smartphone. È un modello da 6,67 pollici con certificazione IP60, processore Dimensity 7200 Ultra, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, fotocamera principale da 200 megapixel e ricarica rapida da 120 W per la batteria. Il sistema operativo è ovviamente Android, la colorazione White. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lo smartwatch ha un display AMOLED da 1,97 pollici a colori e con frequenza di aggiornamento da 60 Hz. È realizzato in lega di alluminio e dispone di una corona rotante in acciaio inossidabile. Si connette al telefono tramite Bluetooth e, tra le altre cose, supporto il monitoraggio della salute e dell’attività fisica con numerose modalità sportive preimpostate. Ciliegina sulla torta l’autonomia: fino a 20 giorni con una sola ricarica. In questo caso, la colorazione è Obsidian Black. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa

In questo momento è possibile acquistare i due dispositivi del catalogo Xiaomi, lo smartphone Redmi Note 13 Pro+ 5G e lo smartwatch Redmi Watch 4, al prezzo finale di 449 euro, approfittando di un forte sconto rispetto al listino.

L’offerta è proposta direttamente da Amazon con spedizione gratuita e consegna a domicilio. Verificare le tempistiche nella scheda del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.