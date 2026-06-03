Smartphone, Tablet e Laptop: 5 offerte Amazon che gridano al miracolo

Smartphone, Tablet e Laptop: approfitta di 5 offerte formidabili disponibili in esclusiva su Amazon a un prezzo imperdibile e dalla qualità eccellente. Potrai godere di una consegna gratuita se sei cliente Prime e, dove indicato, anche pagare in comode rate a tasso zero semplicemente con un click.

Nothing Phone (4a) – Tripla Fotocamera 50MP, Ultra Zoom 70x, Smartphone Trasparente, Batteria Lunga Durata, Ricarica Rapida 50W, AMOLED 120Hz, Glyph Bar, 12GB+256GB – Nero a soli 399 euro, anche tasso zero con Cofidis!

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB a soli 349 euro, anche tasso zero con Cofidis!

ASUS Vivobook 15 F1504VA, Notebook con Monitor da 15.6″ Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 7 150U, RAM 16GB, 512GB SSD, Win11 Home, Blu a soli 599,90 euro!

HONOR Pad 10 WIFI Tablet 8GB 256GB, 7 Gen 3 Snapdragon, 10100mAh Batteria, 12,1 Pollici 120Hz 2.5K Display, 6 Altoparlanti, Corpo in Metallo, Google Service, Android 15, Grigio a soli 256,40 euro!

Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Profilo Basso, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C Ricaricabile, per PC Windows, Linux, Chrome, Mac, Layout Italiano QWERTY – Grigio chiaro a soli 72,98 euro!