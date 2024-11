Smartphone Tesla in arrivo? Elon Musk risponde ai rumors

Fervente sostenitore di Donald Trump, Elon Musk trova ancora il tempo di parlare dei progetti delle sue varie aziende, con Tesla in prima linea. In un’intervista con Joe Rogan, l’uomo d’affari ha discusso le numerose voci sullo sviluppo di uno smartphone da parte di Tesla.

Elon Musk when asked by Joe Rogan in new interview if @Tesla is going to make a phone: "No we're not doing a phone. We could do a phone; but it's not something we want to do unless we have to." pic.twitter.com/m5QoWzVl0i

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 4, 2024