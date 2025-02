Smartphone top di gamma conquistano sempre più utenti

Il mercato degli smartphone sta cambiando pelle. Stando a quanto riporta Counterpoint Research, nel 2024 un telefono su quattro venduto nel mondo costava almeno 600 dollari all’ingrosso. È un bel cambiamento rispetto a qualche anno fa. Nel 2020 questa fascia di prezzo rappresentava solo il 15% del mercato.

Smartphone top di gamma: sempre più clienti li scelgono

Nel segmento top di gamma, Apple si conferma leader indiscusso con oltre il 67% di quota di mercato. Ma rispetto al 72% dell’anno precedente, il colosso di Cupertino ha perso terreno. E i concorrenti non stanno a guardare… Samsung, Huawei, Xiaomi e Google hanno accorciato decisamente le distanze.

Ma il vero boom riguarda il segmento ultra-premium, quello degli smartphone con un prezzo pari o superiore a 1.000 dollari. Per la prima volta, questi dispositivi rappresentano oltre il 40% del mercato. E qui Apple fa la parte del leone: il prezzo medio di un iPhone ha superato la soglia dei 900 dollari.

I produttori hanno capito che puntare sul fatturato, anziché sui volumi, può essere una mossa vincente. Lo dimostra la crescita dell’8% anno su anno del segmento premium, che ha superato il +5% del mercato smartphone nel suo complesso.

La geografia del lusso

Gli Stati Uniti restano il mercato di riferimento per gli smartphone top di gamma, seguiti dalla Cina. Ma la vera sorpresa è l’India, dove la domanda di dispositivi di fascia alta è letteralmente esplosa, con una crescita di cinque volte rispetto al 2020.

Ma cosa spinge i clienti a spendere cifre importanti per uno smartphone? Sicuramente la ricerca di un’esperienza d’uso superiore, garantita da processori, fotocamere, display e funzioni GenAI di ultima generazione. Non solo: i produttori giustificano i prezzi elevati con un supporto software pluriennale e hardware pronto per il futuro. Samsung e Google offrono fino a 7 anni di aggiornamenti per i Pixel e i Galaxy top di gamma, superando i 5 anni di Apple per gli iPhone.

Perché Apple domina la classifica?

Nel caso di Apple, poi, entra in gioco la capacità di trattenere gli utenti all’interno del proprio ecosistema. Chi possiede già un Mac, un iPad o un Apple Watch tende a restare fedele all’iPhone, anche di fronte a modelli concorrenti più economici. E non dimentichiamo il ruolo di Apple Intelligence: secondo il CEO Tim Cook, gli iPhone 16 si sono venduti meglio nei mercati dove è stata lanciata la suite di funzioni AI.