Apple Intelligence: attivazione forzata con iOS 18.3.1

Apple ha rilasciato iOS/iPadOS 18.3.1 per correggere una grave vulnerabilità che viene sfruttata per eseguire sofisticati attacchi attraverso la disattivazione della modalità USB ristretta (USB Restricted Mode). Gli utenti hanno però scoperto che, dopo l’installazione dell’aggiornamento, viene attivata Apple Intelligence.

Scelta intenzionale o bug?

Le funzionalità AI di Apple Intelligence erano opt-in fin dall’esordio con iOS/iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Gli utenti dovevano esplicitamente attivarle nelle impostazioni. Apple ha deciso di attivarle a partire da iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, quindi gli utenti dovevano disattivarle (opt-out) al termine dell’aggiornamento.

Dallo scorso 10 febbraio sono disponibili iOS/iPadOS 18.3.1 e macOS Sequoia 15.3.1. Dopo aver completato l’installazione dell’aggiornamento, molti utenti che avevano disattivato le funzionalità AI hanno visto la schermata di benvenuto di Apple Intelligence. In pratica, l’azienda di Cupertino non ha rispettato la scelta precedente.

Sembra più un bug che un’imposizione intenzionale perché la riattivazione non è avvenuta per tutti i dispositivi. Nella schermata di benvenuto mostrata su Mac non è tuttavia presente il pulsante “Imposta più tardi“.

L’attivazione forzata di Apple Intelligence è sicuramente più fastidiosa per gli utenti che hanno dispositivi con poco spazio di storage libero. Servono infatti circa 7 GB per scaricare localmente i modelli AI e quindi evitare l’accesso al cloud. Apple non ha rilasciato nessun commento sulla questione.

È comunque fortemente consigliata l’installazione di iOS/iPadOS 18.3.1 perché risolvono una vulnerabilità in USB Restricted Mode che può essere sfruttata per attacchi sofisticati. La funzionalità potrebbe essere disattivata e impedire il riavvio automatico, quando il dispositivo non viene sbloccato per alcuni giorni.