Smartphone Xiaomi a 148€ con questo codice: è Redmi Note 14

Ti segnaliamo questa ottima offerta su eBay che permette di comprare Redmi Note 14 al prezzo di soli 148 euro. È lo smartphone Xiaomi di ultima generazione, annunciato all’inizio di quest’anno, progettato con un’attenzione particolare al design, come testimonia la presenza della certificazione che lo rende resistente agli schizzi d’acqua. Per approfittare dell’occasione devi solo inserire il codice sconto XIAOMIDAYS25 prima di effettuare il pagamento, quando richiesto.

Redmi Note 14: lo sconto è servito

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata HyperOS e accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per scaricare e installare le applicazioni. Di seguito riportiamo i dettagli relativi alle specifiche tecniche integrate, come si può intuire pensate per un’esperienza multimediale di alto profilo, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.

Display AMOLED da 6,67 pollici (2400×1800 pixel, 120 Hz) con lettore di impronte;

processore octa core MediaTek Helio G99-Ultra;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel;

selfie camera frontale da 20 megapixel;

connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos, certificazione IP54, GPS, NFC e

batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Puoi scegliere tra le colorazioni Lime Green, Ocean Blue e Midnight Black (fino a esaurimento scorte). Come anticipato in apertura, per sbloccare lo sconto e acquistare Redmi Note 14 al prezzo finale di soli 148 euro non devi far altro che inserire il codice XIAOMIDAYS25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto.

Se lo ordini adesso, lo smartphone Xiaomi entro pochi giorni arriverà a casa tua con la spedizione gratuita. A proporre l’affare è lo store ufficiale del marchio su eBay, con all’attivo migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti.