Smartphone Xiaomi a 69 euro: pochi pezzi su Amazon

Una segnalazione veloce per la possibilità di acquistare uno smartphone Xiaomi al prezzo di soli 69,99 euro su Amazon. Si tratta del modello Redmi A2, con caratteristiche base, comunque adatto a un utilizzo quotidiano per telefonare, navigare, accedere ai social e riprodurre video. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta.

Redmi A2: cosa offre lo smartphone Xiaomi

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche principali: display Dot Drop da 6,52 pollici con risoluzione HD+, processore MediaTek Helio G36, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 8 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, jack audio da 3,5 mm e batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android Go Edition con accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 69,99 euro, Redmi A2 è un buon acquisto per chi cerca un telefono economico, ma completo di quanto serve per un utilizzo base. La colorazione è Blue, quella visibile nelle immagini qui allegate.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita

