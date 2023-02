Questo smartphone di Xiaomi costa solo 97€: l'offerta

Non tutti hanno bisogno di un top di gamma: a volte è sufficiente uno smartphone economico, se la volontà è quella di gestire telefonate, videochiamate, intrattenimento multimediale, l’accesso ai servizi online con SPID e così via. Ciò non significa però necessariamente dover rinunciare a design e funzionalità, come dimostra l’offerta Amazon di oggi che propone il modello Xiaomi Redmi 9C al prezzo di soli 97 euro.

Xiaomi Redmi 9C: non il solito smartphone economico

Con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra le seguenti specifiche tecniche: display da 6,53 pollici con risoluzione HD+, processore Helio G35, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel e sistema IA, gamma completa di moduli per la connettività e capiente batteria da 5.000 mAh. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi 9C nella colorazione Dark Grey al prezzo finale di soli 97 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito entro fine settimana sarà a casa tua.

