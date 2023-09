Smartphone Xiaomi Outlet su Amazon: 5 occasioni in PROMO

Ecco una carrellata di smartphone Xiaomi proposti oggi in offerta su Amazon. Appartenenti ai brand Redmi e POCO, fanno parte del catalogo del produttore, offrendo funzionalità avanzate dal punto di vista multimediale e fotografico. Passiamoli in rassegna elencando le loro specifiche tecniche più importanti gli sconti proposti.

5 smartphone Xiaomi in sconto su Amazon

Partiamo dal modello Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Oggi lo si può acquistare a soli 303 euro (-76 euro) invece di 379 euro come proposto dall’offerta recente più bassa. Ha display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici, Snapdragon 695, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamera principale da 108 megapixel e altoparlanti stereo. Questo il suo design.

POCO X5 Pro 5G è in offerta oggi al prezzo finale di soli 314 euro grazie allo sconto del 10% applicato in automatico. Con schermo DotDisplay da 6,7 pollici, Snapdragon 778G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera primaria da 108 megapixel, supporto ai network mobile di ultima generazione e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W, è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone completo e versatile.

POCO X5 5G, il fratello minore se così lo si può definire, ha un cuore pulsante Snapdragon 695, fotocamera principale da 48 megapixel e ricarica veloce da 33 W. Amazon lo propone oggi a soli 253 euro (-29 euro) nella versione 6/128 GB e a 296 euro (-30 euro) in quella 8/256 GB.

Redmi Note 12 Pro, in offerta a a 259 euro (-63 euro) invece di 322 euro come indica il prezzo recente più basso, ha display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz, processore octa core Snapdragon, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, fotocamera principale da 108 megapixel, certificazioni Dolby Atmos e Dolby Vision e batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67 W. La colorazione è Polar White.

La carrellata si conclude con POCO F5 5G dotato di schermo POLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ a 120 Hz, Snapdragon 7+ Gen 2, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e batteria da 5.000 mAh. È in offerta a 399 euro (-30 euro) invece di 429 euro come da ultimo sconto. Si può scegliere tra le colorazioni Nero oppure Verde.

Per tutte le altre offerte sugli smartphone Xiaomi invitiamo a consultare la pagina sempre aggiornata che l’e-commerce dedica al catalogo del marchio.

