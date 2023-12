Smartphone Xiaomi a 69€: regalo di Natale da Amazon

Una segnalazione veloce per l’offerta di Amazon che, in questo momento, propone uno smartphone Xiaomi in sconto al prezzo finale di soli 69 euro. Si tratta del modello Redmi A2 con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Perfetto per un utilizzo quotidiano di base, può essere un’ottima idea regalo hi-tech da considerare in vista del Natale.

Smartphone in offerta: Xiaomi Redmi 2A a 69€

Queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ perfetto per lo streaming, processore MediaTek Helio G36, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, doppia fotocamera posteriore potenziata dall’intelligenza artificiale con registrazione video Full HD, selfie camera frontale, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, supporto Dual SIM, GPS, jack per le cuffie e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Le dimensioni sono 165x77x9 millimetri, il peso si attesta a 192 grammi. Altri dettagli nella descrizione completa.

Considerando la bontà dell‘offerta, consigliamo di verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto: andrà a ruba. Lo smartphone Xiaomi Redmi A2 nella configurazione appena descritta e al prezzo finale di solo 69 euro è un ottimo affare. La colorazione disponibile è Black, quella visibile in queste immagini.

Vendita e spedizione gratuita sono gestite direttamente da Amazon. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per non rischiare di dover fare i conti con un sold out quasi inevitabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.