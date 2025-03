Smartphone Xiaomi scontati alla Festa delle Offerte di Primavera

Ci sono anche tanti smartphone in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera che ha preso il via su Amazon. Qui ci concentriamo sui migliori affari dedicati ai modelli Xiaomi. Scegli quello che preferisci, per te o da regalare, e risparmia.

Festa delle Offerte di Primavera: i migliori smartphone Xiaomi in sconto

Partiamo dall’ottimo Xiaomi 14T Pro che puoi trovare in sconto a 599 euro. Integra specifiche tecniche di fascia alta come il comparto fotografico Leca, un ampio display da 6,67 pollici (144 Hz), 12 GB di RAM e il supporto alla ricarica wireless da 120 W.

Più economico lo Xiaomi 14T, proposto in offerta a 449 euro. Il comparto hardware è comunque degno di nota con una tripla fotocamera posteriore (di nuovo Leica) e tecnologia HyperCharge da 67 W.

Cambiamo brand, ma restiamo in casa Xiaomi, con Redmi Note 14. Al prezzo stracciato di soli 159 euro è un must have. È perfetto per la multimedialità e sul retro integra tre sensori, uno dei quali da ben 108 megapixel.

Ancora più economico il Redmi 13 a soli 129 euro. Può essere ideale come primo smartphone o come dispositivo di backup, ma non gli manca davvero nulla.

Fa parte del terzo brand Xiaomi il POCO C75 che Amazon oggi propone in forte sconto a 109 euro. Grazie al suo design non passa di certo inosservato.

Concludiamo innalzando nuovamente l’asticella con POCO X7 a soli 229 euro. C’è anche la certificazione IP68 tra i punti di forza, insieme a un design elegante e unico nel suo genere.

Amazon vi invita a celebrare l’arrivo della bella stagione con la Festa delle Offerte di Primavera, un evento ricco di sconti e promozioni su decine di migliaia di prodotti: proseguirà fino al 31 marzo. Non perdere l’occasione di esplorare la sezione dedicata e di trovare l’affare che fa al caso tuo.