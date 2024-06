SmartPOS e SmartPOS Mini di Nexi: sconto del 50% sul canone di noleggio

Viviamo in un mondo dove tutti vanno di corsa, commercianti compresi. Con la tecnologia che avanza a velocità supersonica, è necessario avere strumenti di pagamento elettronico flessibili e convenienti. Nexi, gigante italiano dei pagamenti digitali, ha pensato di rendere la vita dei commercianti più semplice (e meno costosa) lanciando questa offerta: sconto del 50% sul canone di noleggio dei terminali SmartPOS e SmartPOS Mini con Stampante fino al 31 luglio. Stiamo parlando di prezzi che partono da appena 11,25 euro al mese.

Un’altra novità da parte di Nexi è la promozione valida fino al 31 dicembre 2024, che abolisce le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

SmartPOS: il pacchetto completo con sconto del 50% sul canone di noleggio

Nexi non si è limitata a dimezzare il canone di noleggio. La gamma SmartPOS include una serie di servizi pensati per semplificarti la vita. Per esempio, c’è la funzione Pay by Link che ti permette di accettare pagamenti a distanza.

Senza dimenticare che Nexi supporta tutti i metodi di pagamento, inclusi buoni pasto e mance. Con lo strumento Nexi Business hai la possibilità di monitorare la tua attività dove e quando vuoi, con i soldi che ti arrivano sul conto corrente entro un solo giorno lavorativo.

Ovviamente la connettività non è un problema con Wi-Fi e 4G garantiti dalla SIM integrata. Inoltre, il supporto 24/7 è sempre disponibile e, in caso di guasti, provvederà a sostituire gratuitamente il POS direttamente in negozio.

SmartPOS e SmartPOS Mini con stampante sono progettati specificamente per le esigenze dei commercianti. Con lo sconto del 50% sul canone di noleggio, il primo costa 14,50 euro al mese e il secondo 11,25 euro al mese. Se non ne approfitti, sarebbe un peccato!