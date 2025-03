Smartwatch: Amazfit GTS 2 a 59€ nella Festa di Primavera Amazon

Amazfit GTS 2 è in forte sconto a soli 59,90 euro: approfittane e metti al polso uno dei migliori smartwatch economici in circolazione se stai cercando un modello a cui non manca davvero nulla per affiancarti durante l’attività fisica. Supporta infatti oltre 90 modalità sportive, è impermeabile e al suo interno ci sono 3 GB di memoria per archiviare la musica e ascoltarla durante il fitness, senza bisogno di avere con sé lo smartphone. L’affare è proposto da Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera che andrà avanti fino al 31 marzo.

Metti al polso Amazfit GTS 2 con questa offerta

Dotato di connettività Bluetooth, integra il supporto all’assistente virtuale Alexa a cui rivolgere domande e impartire comandi vocali. Inoltre, si occupa di monitorare la salute rilevando in modo preciso parametri come la frequenza cardiaca, il livello dell’ossigeno presente nel sangue, lo stress e la qualità del sonno, sfruttando il sensore ottico BioTracker 2 PPG sviluppato appositamente. Ogni informazione è visualizzata sul display AMOLED a colori, ottimizzato per ridurre i consumi e garantire un’autonomia elevata. Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

La Festa delle Offerte di Primavera è un evento aperto a tutti, senza bisogno di abbonamenti: ti aspetta sull’e-commerce fino a lunedì 31 marzo. Preparati a trovare le migliori occasioni per risparmiare su prodotti di ogni categoria, dall’informatica all’arredamento, passando per videogiochi, fai-da-te ed elettronica solo per fare alcuni esempi.

Tornando ad Amazfit GTS 2, grazie al forte sconto disponibile oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 59,90 euro, nella versione con cassa da 43 mm. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro domani.