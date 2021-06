Smartwatch completo per Lui e Lei con coupon esclusivo

Un fantastico Smartwatch disponibile oggi su Amazon a soli €39,99. Il prezzo di base viene reso più conveniente da un coupon esclusivo di €8 che bisogna attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Smartwatch per lui e per lei: cosa sapere su questo modello

Lo SmartWatch prodotto da Aimiuvei si presenta come un dispositivo elegante e che si abbina a qualunque stile. Con delle dimensioni perfette sia per un polso maschile che femminile, offre prestazioni degne di nota.

In confezione sono presenti ben due cinturini sostituibili così da poter scegliere uno stile più sofisticato con un cinturino in acciaio o passare alla modalità sport con quello in gomma. Entrambi, ovviamente, sono in colorazione nera.

La cassa una forma quadrata e presenta al suo interno un display a colori con ampiezza da 1,4 pollici. Queste dimensioni sono favorevoli per una lettura delle informazioni sempre agevolata.

Per quel che riguarda i sensori all'interno, invece, sono presenti sia tecnologie inerenti alla rilevazione dei dati del benessere che alle modalità sportive. In particolar modo non manca all'appello un cardiofrequenzimetro, un misuratore di pressione sanguigna, un monitor dedicato al sonno, il saturimetro e quelle che sono le funzioni legate alla sedentarietà e al ciclo mestruale.

Il lato sportivo, invece, vanta 7 modalità di esercizio con GPS condiviso. Ovviamente, oltre a questo, il dispositivo è capace anche di misurare quelle che sono le calorie e le distanze percorse.

La batteria è una vera e propria caratteristica di spicco visto che consente di utilizzare il watch fino a 7 giorni continuativi.

Infine, non sono da ignorare le notifiche intelligenti, la possibilità di personalizzare l'interfaccia con più di 160 modelli disponibili e il caricatore USB con attacco magnetico.

Lo SmartWatch è acquistabile su Amazon soli €39,99 in colorazione nera. Acquistalo ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon di €8 per ottenere lo sconto in carrello, la promozione è valida fino al 31 luglio 2021.